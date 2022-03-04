Міноборони України озвучило втрати Росії у бійцях і техніці за 8 днів війни
П'ятниця, 4 березня 2022, 09:15
Бойові втрати росіян за 8 днів війни проти України перевищили 9 тисяч осіб, заявляє Міністерство оборони України.
Джерело: Міноборони України
Деталі: За підрахунками українських військових, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 березня орієнтовно склали:
- особового складу - приблизно 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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