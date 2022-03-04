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Міноборони України озвучило втрати Росії у бійцях і техніці за 8 днів війни

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 08:15

Бойові втрати росіян за 8 днів війни проти України перевищили 9 тисяч осіб, заявляє Міністерство оборони України.

Джерело: Міноборони України

Деталі: За підрахунками українських військових, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 березня орієнтовно склали:

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  • особового складу - приблизно 9166 осіб,
  • танків ‒ 251 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 939 од,
  • артилерійських систем –105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од,
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосіяМіноборониУкраїна
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