Міноборони України озвучило втрати Росії у бійцях і техніці за 8 днів війни

Бойові втрати росіян за 8 днів війни проти України перевищили 9 тисяч осіб, заявляє Міністерство оборони України.

Джерело: Міноборони України

Деталі: За підрахунками українських військових, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 березня орієнтовно склали:

особового складу - приблизно 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.