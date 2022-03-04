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Фрегат "Гетьман Сагайдачний" затопили, щоб не дістався ворогу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 08:27
Фрегат Гетьман Сагайдачний затопили, щоб не дістався ворогу
"Гетьман Сагайдачний". фото з Вікіпедії

Фрегат ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний" було затоплено з метою, щоб ворог не міг ним скористатись, в тому числі – для диверсій.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook, начальник служби зв'язків із громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик у коментарі УП

Пряма мова Резнікова: "Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти".

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Пряма мова Чалика: "Фрегат ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний" перебував у процесі глибокої модернізації. Зібрати його та відновити боєздатність в короткі терміни було неможливо. Відповідно, через загрозу захоплення противником було прийнято рішення щодо його затоплення.

Екіпаж корабля продовжує свою службу та наразі виконує завдання з захисту України від Російської Федерації".

Деталі: На уточнююче запитання УП, у пресслужбі ВМС також пояснили вищевказане рішення тим, що ворог міг використати фрегат задля диверсій, як наприклад перекриття гавані (як було при окупації Криму).

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Теми: війнафлот
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