Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти розбомбили школу у Житомирі

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 10:04
ФОТО З FACEBOOK OLENA GALAGUZA

Вранці 4 березня російські війська нанесли ракетний удар по школі №25 у місті Житомирі – навчальний заклад зруйнований.

Джерело: міський голова Житомира Сергій Сухомлин у FacebookДСНС, голова Житомирської обласної спілки поляків України Вікторія Ласковська у Facebook

Пряма мова Сухомлина: "Тільки що був нанесений ракетний чи бомбовий удар по 25-й школі. Половина школи зруйнована". 

 

Фото з Facebook Zubko Hennadiy

Деталі: Інформації про жертв та постраждалих наразі немає – тривають пошуково-рятувальні роботи.

За даними ДСНС, боєприпас попав у будівлю школи по вул. Мала Бердичівська о 09:35. У результі цього сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб.   

Як повідомила голова Житомирської обласної спілки поляків України Вікторія Ласковська, за 50 метрів від школи розташований офіс спілки поляків. За її словами, інформації про жертв чи постраждалих поки що немає.

Теми: Житомирвійнаосвіта
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Збитки від нападу Росії уже сягнули $100 мільярдів – радник Зеленського

Жодна людина не була евакуйована з Маріуполя – Верещук

Макрон: ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни

ФОТОГолова НАЗК потролив Шойгу, надіславши листа-подяку "за корупцію в російській армії"

Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю, дату обговорюють – журналіст

Дві ракети вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині

Усі новини...
Житомир
Авіабомбування Житомира: з'явились деталі атаки
Окупанти бомблять Житомир: влучили у будинок біля лікарні
Обстріл мирного Житомира у неділю: ворог застосовував "Іскандер"
Останні новини
21:22
Окупанти перебили газогін на Донеччині
21:05
Ніжин обстріляли з "Ураганів": 2 загиблих, 8 поранених
21:05
У "Київ Цифровий" з'явилась мапа працюючих АЗС столиці
20:52
Російський журналіст розповів, із ким Путін досі спілкується особисто
20:49
Розвідка США спробувала пояснити, чому Україні нібито не дуже потрібне закрите небо
20:41
Глава розвідки США: Україна не розробляє ані біологічну, ані ядерну зброю
20:38
фотоЖителів Ізюма вивозили під обстріли окупантів 
20:34
Burger King призупинив підтримку мережі ресторанів у Росії
20:33
Джонсон побоюється, що Путін застосує в Україні хімічну зброю
20:27
Збитки від нападу Росії уже сягнули $100 мільярдів – радник Зеленського
Усі новини...