Окупанти розбомбили школу у Житомирі

Вранці 4 березня російські війська нанесли ракетний удар по школі №25 у місті Житомирі – навчальний заклад зруйнований.

Джерело: міський голова Житомира Сергій Сухомлин у Facebook, ДСНС, голова Житомирської обласної спілки поляків України Вікторія Ласковська у Facebook

Пряма мова Сухомлина: "Тільки що був нанесений ракетний чи бомбовий удар по 25-й школі. Половина школи зруйнована".

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Фото з Facebook Zubko Hennadiy

Деталі: Інформації про жертв та постраждалих наразі немає – тривають пошуково-рятувальні роботи.

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За даними ДСНС, боєприпас попав у будівлю школи по вул. Мала Бердичівська о 09:35. У результі цього сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб.

Як повідомила голова Житомирської обласної спілки поляків України Вікторія Ласковська, за 50 метрів від школи розташований офіс спілки поляків. За її словами, інформації про жертв чи постраждалих поки що немає.