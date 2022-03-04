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На ЗАЕС працює один реактор, попадання снаряду призведе до ядерної катастрофи

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 09:11

На захопленій Запорізькій АЕС продовжує працювати один енергоблок, персонал допустили до роботи, але усі шість реакторів містять ядерне паливо і в разі потрапляння снаряду станеться катастрофа. 

Джерело: виконувач обов'язків президента "Енергоатом" Петро Котін в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Колона ворожої техніки підійшла на центральну площу перед адміністративною будівлею атомної станції, почала обстріл території АЕС, науково-тренувального центру та адміністративної будівлі з метою пошкодити прохідну і увійти на територію атомної станції.

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Прицільні обстріли тривали до 4:30 ранку, було знищено вщент учбово-тренувальний центр, одну з його будівель. Також було зафіксовано попадання в перший енергоблок і у так звану грязную естакаду ЗАЕС. 

О 4:30 було зломлено спротив захисників атомної станції і загарбники зашли на територію АЕС, взяли під контроль персонал і керівництво АЕС. На сьогодні зв'язку немає, керівництво працює під дулами автоматів загарбника, персонал був зранку допущений до виконання обов'язків".

Деталі: Котін уточнив, що прямого зв'язку з АЕС "Енергоатом" не має, отримує інформацію від своїх джерел на станції.

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Пряма мова: "Яку загрозу становить те, що є? Шість реакторів. Є паливо в кожному з них, повне завантаження. Три реакторні басейни  також мають відпрацьоване ядерне паливо. Також на станції є відокремлена ядерна установка – сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, в якому зараз уже стоїть 150 контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом.

Попадання туди будь-якого снаряду призведе до ядерної катастрофи. Це основна небезпека. 

Тому коли тільки почалися обстріли, ми почали переводити енергоблоки: два енергоблоки були відключені від енергосистеми і почали розхолодження двох інших енергоблоків, щоб привести їх у найбільш безпечний стан щодо ядерного палива, яке в них завантажено".

Деталі: Котін додав, що енергосистемі важко працювати після відключення двох енергоблоків, але вона справилася – і "вона готова до відключення останнього енергоблоку на ЗАЕС".

Система буде збалансована зусиллями "Укренерго", зазначив він. 

Вирішувати, як далі працюватиме останній (четвертий) енергоблок, можна буде лише після розуміння, які гарантії безпеки, сказав керівник "Енергоатому". 

Теми: ЗАЕСЗапорізька областьвійнаенергетика
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