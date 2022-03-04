Ситуація в регіонах станом на ранок п'ятниці

Вранці 4 березня найбільш напружена ситуація залишається на Донеччині, Луганщині, Сумщині, Запоріжжі. Багатьом областям терміново потрібні гуманітарні коридори.

Джерело: Українська правда

Деталі: На Луганщині: потужні обстріли Сєвєродонецька, місто без газу та частково без води. У селищах в передмістях — пожежі.

Донеччина: тривають обстріли по всій області. Складна ситуація залишається в Маріуполі, місто без зв’язку.

Критична ситуація на Сумщині. Охтирський район — пекло. Знищений Тростянець.

Херсонщина: вночі було два потужних вибухи в центрі міста та на околиці. За попередніми даними, спрацювала українська авіація. Місто готується до провокацій з боку росіян.

Миколаївщина: багато ворожої техніки по всій області. Були бої за Вознесенськ. У Миколаєві відносно тихо.

Харківщина: у Харкові ніч була без обстрілів. По області тривають бої.

Напружена ситуація в Запорізькій області. Окупаційні війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення. Вночі був бій у місті Енергодар. Внаслідок попадання снаряду загорівся один з корпусів учбово-тренувального блоку Запорізької АЕС. Наразі пожежу, що сталась на площі 2000 м2 – ліквідовано. В обласному центрі спокійно.

Чернігівщина: вночі три повітряні тривоги по області та по місту. Бої на околицях міста.

В Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.

Багатьом областям терміново потрібні гуманітарні коридори для евакуації мирного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів до місць найзапекліших боїв.

У той же час відносно спокійно ніч минула в більшості областей: в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Житомирській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині.