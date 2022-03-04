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Коригувальника ворожого вогню на "Лексусі" затримали прикордонники

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 09:47
Коригувальника ворожого вогню на Лексусі затримали прикордонники
фото ДПСУ

На Харківщині затримали коригувальника вогню російських загарбників.

Джерело: Державна прикордонна служба Україїни

Деталі: Прикордонний наряд відділу "Дергачі" Харківського загону на блокпосту затримав коригувальника вогню противника.

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Повідомляється, що громадянин України 1989 р.н. їхав автомобілем Lexus.

Під час огляду багажного відділення автівки прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тисяч гривень, військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям "Гармата", "Куратор".

Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг.

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Теми: війнаХарківська область
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