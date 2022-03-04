Київ: Ніч минула спокійно, працює хіміотерапія і пункти інсуліну

Київ під час війни. Фото Наталі Кравчук

Ніч у Києві минула під звуки сирен, але відносно спокійно, 4 березня у місті запрацювала хіміотерапія та пункти видачі інсуліну.

Джерело: сайт Київської військової адміністрації

Пряма мова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника: "Ніч пройшла спокійно, під звуки сирен. Тому прохання не кидати домівки, щоб можна було вчасно спуститись у бомбосховища. Комендантська година завершилась. Магазини відкриваються. У них є всі товари першої необхідності".

Деталі: Також, за словами чиновника, працюватимуть аптеки і лікарні.

У місті запрацювала хіміотерапія для тих, кому необхідно, і пункти видачі інсуліну.

Для отримання цих послуг, треба звертатись за телефонами гарячих ліній.

У столиці функціонують два мости – Дарницький та Північний.

Водіїв просять пропускати машини швидкої допомоги та авто з гуманітарною допомогою.

Поворозник також нагадав, що у місті працює гуманітарний штаб, і наразі там потрібна допомога волонтерів.