Київ: Ніч минула спокійно, працює хіміотерапія і пункти інсуліну
Ніч у Києві минула під звуки сирен, але відносно спокійно, 4 березня у місті запрацювала хіміотерапія та пункти видачі інсуліну.
Джерело: сайт Київської військової адміністрації
Пряма мова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника: "Ніч пройшла спокійно, під звуки сирен. Тому прохання не кидати домівки, щоб можна було вчасно спуститись у бомбосховища. Комендантська година завершилась. Магазини відкриваються. У них є всі товари першої необхідності".
Деталі: Також, за словами чиновника, працюватимуть аптеки і лікарні.
У місті запрацювала хіміотерапія для тих, кому необхідно, і пункти видачі інсуліну.
Для отримання цих послуг, треба звертатись за телефонами гарячих ліній.
У столиці функціонують два мости – Дарницький та Північний.
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Водіїв просять пропускати машини швидкої допомоги та авто з гуманітарною допомогою.
Поворозник також нагадав, що у місті працює гуманітарний штаб, і наразі там потрібна допомога волонтерів.