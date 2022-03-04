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У Брюсселі почалася екстрена зустріч Північноатлантичної ради

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 09:57

У Брюсселі почалася позачергова зустріч Північноатлантичної ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Участь у ній беруть міністри закордонних справ країн-членів НАТО, генсек Альянсу Єнс Столтенберг та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Запрошені також Фінляндія і Швеція, які не є членами НАТО, і Україна. 

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Згідно з планом, безпосередньо засідання розпочнеться об 11:00 за київським часом, о 13:30 планується пресконференція Єнса Столтенберга.

"Сьогодні міністри скоординують нашу реакцію на брутальне вторгнення РФ до України та довгострокові наслідки цих подій", - повідомив Столтенберг у підході до преси перед зустріччю.

Він засудив обстріли цивільного населення та Запорізької АЕС, та нагадав про санкції і підтримку, яку члени НАТО вже надають Україні.

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"Водночас, НАТО не є стороною конфлікту. НАТО - це оборонний альянс, ми не хочемо війни з Росію. Але ми хочемо, щоб не залишалося непорозумінь щодо нашої готовності захищати наших союзників", - заявив Столтенберг, додавши, що саме через те посилюється східний фланг НАТО, і подякував за участь у цьому США й Канади. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна запрошена на міністерську зустріч НАТО і проситиме там про нові комплекси протиповітряної оборони.

Теми: НАТОЄСвійнаУкраїна
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