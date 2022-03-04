Зеленський: Атака росіян на Запорізьку АЕС може бути як шість Чорнобилів

Президент України Володимир Зеленський назвав тероризмом небаченого рівня атаку російських окупантів на Запорізьку АЕС.

Джерело: звернення глави держави від 4 березня

Пряма мова: "Народе України! Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Історію України. Історію Європи.

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Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. Найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції. Це терор небаченого рівня.

В Україні 15-ть атомних блоків. А у російських військових – повністю відбита памʼять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію.

Русские люди, хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы.

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Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где граница России".

Деталі: Зеленський зазначив, що всю ніч був на звʼязку з міжнародними партнерами, щоб світ реагував.

За його словами, світові лідери шоковані. Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування.

"Потрібне негайне посилення санкцій проти держави – ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних обʼєктах", - наголосив президент України.

Зеленський подякував героям з Нацгвардії, які охороняли станцію і намагалися зупинити ворога, та подякував рятувальникам, які загасили пожежу. Але багато залежить від простих людей Енергодару, наголосив глава держави.

"Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете. Поряд з нею. І ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар – це Україна. Що Україна – не місце для ядерного попелу", - звернувся президент до жителів міста.