Україна просить Червоний Хрест допомогти у створенні гуманітарних коридорів

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, членкиня Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина

Пряма мова Стефанішиної: "Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони.

Сьогоднішні домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам".

Деталі: За її словами, через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, ряд українських міст та сіл опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Наразі тисячі людей потребують термінової евакуації, бо в їхніх містах і селах не вистачає продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

Україна готова забезпечити вивіз людей і доставку гуманітарних вантажів. Українські Збройні Сили гарантують безпечне проходження коридору. Цього Україна очікує від російської сторони.

Населені пункти, які потребують створення гуманітарних коридорів:

Сумська область (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка),

(напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка), Чернігівська область (східна та північна частини області),

(східна та північна частини області), Харківська область (уся область, крім південно-східної частини),

(уся область, крім південно-східної частини), Київська область (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка),

(Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка), Миколаївська область (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями),

(Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями), Запорізька область (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями),

(Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями), Херсонська область (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями),

(Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями), Луганська та Донецька області (Волноваський район, Маріупольський район) тощо.

Україна сподівається, що президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить все можливе, щоб якнайшвидше розвернути роботу в гуманітарних коридорах для збереження життя людей.

Для довідки: За 8 днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. В Україні знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи.

Близько 1,5 мільйона дітей перебуває на територіях, які потерпають від обстрілів та знаходяться в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги.