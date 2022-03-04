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Україна просить Червоний Хрест допомогти у створенні гуманітарних коридорів

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 10:17
Україна просить Червоний Хрест допомогти у створенні гуманітарних коридорів
Знищені російськими військами будинки у Житомирі. Фото ДСНС

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, членкиня Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Ольга Стефанішина

Пряма мова Стефанішиної: "Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони.

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Сьогоднішні домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам".

Деталі: За її словами, через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, ряд українських міст та сіл опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Наразі тисячі людей потребують термінової евакуації, бо в їхніх містах і селах не вистачає продуктів харчування, води, ліків, немає світла та водопостачання.

Україна готова забезпечити вивіз людей і доставку гуманітарних вантажів. Українські Збройні Сили гарантують безпечне проходження коридору. Цього Україна очікує від російської сторони.

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Населені пункти, які потребують створення гуманітарних коридорів:

  • Сумська область (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка),
  • Чернігівська область (східна та північна частини області),
  • Харківська область (уся область, крім південно-східної частини),
  • Київська область (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка),
  • Миколаївська область (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями),
  • Запорізька область (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями),
  • Херсонська область (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями),
  • Луганська та Донецька області (Волноваський район, Маріупольський район) тощо.

Україна сподівається, що президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить все можливе, щоб якнайшвидше розвернути роботу в гуманітарних коридорах для збереження життя людей.

Для довідки: За 8 днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. В Україні знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи.

Близько 1,5 мільйона дітей перебуває на територіях, які потерпають від обстрілів та знаходяться в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги.

Теми: УкраїнавійнаЧервоний Хрестгуманітарка
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