Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бомбардування російською авіацією Чернігова забрало життя 47 людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 11:40

Внаслідок авіаційних ударів по житлових масивах Чернігова 3 березня загинули 47 людей.

Джерело: Чернігівська ОДА у Facebook, звернення президента Зеленського від 4 березня

Деталі: За уточненою інформацією медичних закладів 3 березня  внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинуло 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб, зазначають в ОДА.

Пряма мова Зеленського: "Громадяни України Ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.

Але героїчний спротив українців вже девʼятий день рятує нашу державу від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей. Мирних людей.

Харків... Просто знищують Харків реактивною артилерією та авіударами. Росія знищує. Харків. Як це сталося? Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить "братська" Росія".

Теми: війнаЧернігів
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини

Зеленський про ядерні погрози Путіна: Думаю, це – блеф

уточнено 22:20, ВІДЕОУ Харкові пожежа біля інституту, на якому може статися витік радіації

Збитки від нападу Росії уже сягнули $100 мільярдів – радник Зеленського

Жодна людина не була евакуйована з Маріуполя – Верещук

Макрон: ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни

Усі новини...
війна
На Херсонщині зник мобільний зв’язок
Київ просить інтернет-провайдерів допомогти з Wi-Fi в укриттях
Чистити зуби двічі на день: у ЦГЗ розповіли, як доглядати за ротовою порожниною в час війни
Останні новини
23:28
Росіяни більше не зможуть зареєструватися в Google Cloud
23:24
Зеленський про Путіна: Він вкрай рідко спілкується з чесними людьми
23:16
Дуда: росіяни вчиняють злочини, що мають ознаки геноциду
23:09
Twitter видалив дописи російського посольства про авіаудар по лікарні в Маріуполі
23:06
РФ без Opel, Citroën та Fiat: автоконцерн оголосив про зупинки поставок
23:05
Україна запустила телепроєкт FREEДОМ – мовитиме російською
23:00
Мешканець Харкова за 40 тисяч гривень продав РФ координати об’єктів для удару
22:46
В МАГАТЕ теж спростували інформацію про підключення ЧАЕС до Білорусі
22:46
США не буде надсилати військових, навіть якщо Росія застосує хімічну зброю в Україні
22:43
Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини
Усі новини...