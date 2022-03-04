Бомбардування російською авіацією Чернігова забрало життя 47 людей

Внаслідок авіаційних ударів по житлових масивах Чернігова 3 березня загинули 47 людей.

Джерело: Чернігівська ОДА у Facebook, звернення президента Зеленського від 4 березня

Деталі: За уточненою інформацією медичних закладів 3 березня внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинуло 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб, зазначають в ОДА.

Пряма мова Зеленського: "Громадяни України Ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.

Але героїчний спротив українців вже девʼятий день рятує нашу державу від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей. Мирних людей.

Харків... Просто знищують Харків реактивною артилерією та авіударами. Росія знищує. Харків. Як це сталося? Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить "братська" Росія".