Ворожі війська увійшли до Миколаєва. Йде бій

Російські війська увійшли до Миколаєва, де їх зустріли українські військові. Йде бій.

Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Є вхід у місто. Спокійно, без паніки".

Деталі: За його словами, зараз ворог підходить з боку Жовтневого, але вулицями ще не їздить.

У Жовтневому в бій з ворогом ступила 123 бригада української армії.

Крім того, за даними Кіма, російська колона заїхала до Баштанки, де окупанти захопили школу та розстріляли її директора.

Пряма мова: "Давайте не нервуватись. У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо.

По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися".