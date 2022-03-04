Ворожі війська увійшли до Миколаєва. Йде бій
П'ятниця, 4 березня 2022, 10:58
Російські війська увійшли до Миколаєва, де їх зустріли українські військові. Йде бій.
Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram
Пряма мова: "Є вхід у місто. Спокійно, без паніки".
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Деталі: За його словами, зараз ворог підходить з боку Жовтневого, але вулицями ще не їздить.
У Жовтневому в бій з ворогом ступила 123 бригада української армії.
Крім того, за даними Кіма, російська колона заїхала до Баштанки, де окупанти захопили школу та розстріляли її директора.
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Пряма мова: "Давайте не нервуватись. У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо.
По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися".