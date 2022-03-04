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Ворожі війська увійшли до Миколаєва. Йде бій

Євген КізіловП'ятниця, 4 березня 2022, 10:58

Російські війська увійшли до Миколаєва, де їх зустріли українські військові. Йде бій.

Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Є вхід у місто. Спокійно, без паніки".

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Деталі: За його словами, зараз ворог підходить з боку Жовтневого, але вулицями ще не їздить.

У Жовтневому в бій з ворогом ступила 123 бригада української армії.

Крім того, за даними Кіма, російська колона заїхала до Баштанки, де окупанти захопили школу та розстріляли її директора.

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Пряма мова: "Давайте не нервуватись. У напрямку Жовтневого ведеться бій, ми зараз відіб'ємо.

По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися".

Теми: МиколаїввійнаРосія
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