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Моральний дух росіян низький, техніка у поганому стані, їжі не вистачає – FT

Роман ПетренкоП'ятниця, 4 березня 2022, 12:05
російські танки, ФОТО СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ

Моральний дух російських окупантів низький, техніка погана і в поганому стані, упевнений неназваний посадовець одного з Міністерств оборони Заходу.

Джерело: Financial times з посиланням на представника оборонного відомства країни ЄС

Пряма мова: "Моральний дух низький, техніка погана та у поганому стані, їм не вистачає продовольства.

На півдні солдати професійніші: менше призовників, краще озброєні".

Деталі: Представники західної розвідки заявили, що нібито неясно, чи Росія не спланувала вторгнення, чи у неї виникли труднощі через сильніший, ніж очікувалося, опір з боку українських сил.

Бен Ходжес, колишній командувач збройних сил США в Європі, заявив, що координувати дії 150 тисяч військових – це складне завдання, особливо коли противник відповідає вогнем.

Тим часом ситуація в Україні ось така:

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Теми: Росіявійна
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