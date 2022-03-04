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Київ просить інтернет-провайдерів допомогти з Wi-Fi в укриттях

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 12:49
Фото slidstvo.info

Столична влада закликає представників інтернет-провайдерів Києва допомогти підключити міські бомбосховища до інтернету.

Джерело: керівник цифрової трансформації Києва, заступник мера Києва з питань ІТ Петро Оленич в TelegramКМДА

Пряма мова Оленича: "Звернення до представників інтернет-провайдерів Києва. Місто готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi сховищ Києва".

Деталі: Він закликав тих, хто може допомогти, писати на адресу IT департаменту operator.wifi.help@gmail.com.

За словами мера столиці Віталія Кличка, місто продовжує готуватися до оборони – на вулицях з’являється все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.
 
Лікарні міста працюють і забезпечені всім необхідним.

Пологові будинки столиці теж працюють. Упродовж останніх 8 днів, відколи Росія напала на Україну, у Києві народилися 390 малюків – 199 хлопчиків та 191 дівчинка.
 
А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром.

Чому це важливо: У час війни комунікація і швидкий доступ до інформації мають надзвичайно велике значення. Завдяки інтернету люди можуть дізнатися інформацію про своїх рідних та друзів, слідкувати за новинами та новими обмеженнями, які вводяться у зв’язку з воєнним станом; координувати і отримувати допомогу тощо.

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Теми: Київвійнаінтернет
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