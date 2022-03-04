Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ просить інтернет-провайдерів допомогти з Wi-Fi в укриттях

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 11:49
Київ просить інтернет-провайдерів допомогти з Wi-Fi в укриттях
Фото slidstvo.info

Столична влада закликає представників інтернет-провайдерів Києва допомогти підключити міські бомбосховища до інтернету.

Джерело: керівник цифрової трансформації Києва, заступник мера Києва з питань ІТ Петро Оленич в TelegramКМДА

Пряма мова Оленича: "Звернення до представників інтернет-провайдерів Києва. Місто готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi сховищ Києва".

Реклама:

Деталі: Він закликав тих, хто може допомогти, писати на адресу IT департаменту operator.wifi.help@gmail.com.

За словами мера столиці Віталія Кличка, місто продовжує готуватися до оборони – на вулицях з’являється все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.
 
Лікарні міста працюють і забезпечені всім необхідним.

Пологові будинки столиці теж працюють. Упродовж останніх 8 днів, відколи Росія напала на Україну, у Києві народилися 390 малюків – 199 хлопчиків та 191 дівчинка.
 
А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: У час війни комунікація і швидкий доступ до інформації мають надзвичайно велике значення. Завдяки інтернету люди можуть дізнатися інформацію про своїх рідних та друзів, слідкувати за новинами та новими обмеженнями, які вводяться у зв’язку з воєнним станом; координувати і отримувати допомогу тощо.

Теми: Київвійнаінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Київ
Хмельницький продав свою частку в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру
"Загиблі Герої заслуговують на почесне вшанування", або Візит Блінкена завершується, а сором залишається
Вбивство добровольця "Свободи": двох обвинувачених взяли під варту
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: