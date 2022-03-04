Американський сенатор виступив за фізичну ліквідацію Путіна

Найпростіший спосіб завершення агресії РФ – фізична ліквідація Владіміра Путіна кимось із його найближчого оточення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Чи є у Росії Брут? Чи є в російській армії успішніший полковник Штауффенберг (німецький військовий, організатор замаху проти Гітлера)? Єдиний спосіб, яким це може закінчитися, це щоб хтось у Росії прибрав цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу", — пише він.

На цей твіт вже гостро відреагували у посольстві РФ.

"Неможливо повірити, що сенатор країни, яка проповідує свої моральні цінності як "вказівну зірку" для всього людства, міг дозволити собі заклик до тероризму як способу досягнення цілей Вашингтона на міжнародній арені. Стає страшно за долю Сполучених Штатів, біля керма яких знаходяться такі безвідповідальні та непрофесійні політики. Вимагаємо офіційних пояснень та рішучого засудження злочинних висловлювань цього американця", — пише посол РФ у Сполучених Штатах Анатолій Антонов.