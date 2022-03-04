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Глава МЗС Німеччини анонсувала нові санкції проти Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 12:12

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала подальші каральні заходи проти Росії.

Про це вона сказала в п'ятницю на полях спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Bild

 "Крім трьох жорстких пакетів санкцій, які ми вже ухвалили, ми вживемо подальших заходів, спрямованих на центр путінської влади", - сказала вона.

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Бербок не надала подальших подробиць майбутніх санкцій.

Вже введені санкції ЄС проти Росії включають жорсткі економічні та фінансові санкції. Крім того, деякі олігархи, пов’язані з президентом Росії Путіним, вже потрапили до санкційного списку ЄС. 

Серед іншого, санкції заморожують їхні активи в ЄС та обмежують їхню свободу пересування.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні після розмови президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним представник Єлисейського палацу заявив журналістам, що Франція готова посилити санкції проти Росії. 

Після розмови з Путіним президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду", заявили у Єлисейському палаці.

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