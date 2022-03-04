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Окупанти захопили телевежу Мелітополя і ввімкнули російські канали – ОВА

П'ятниця, 4 березня 2022, 13:15

Російські військові взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя і почали трансляцію російських телеканалів.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на міськраду та джерела у Службі безпеки України

Дослівно :"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем  – міська рада Мелітополя".

Деталі: І джерела в СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів.

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