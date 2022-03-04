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Український військовий-зрадник часів 2014 року нині здав свій взвод - СБУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 13:20

Служба безпеки України оприлюднила чергове відео з полоненим російським солдатом: виявилося, що він є українським військовим-зрадником.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Ви знаєте, які мотиви і як виглядає військовий, який зрадив двічі? На відео СБУ – допит чергового "орка" з РФ, який насправді виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму".

Деталі: Чоловік на відео представляється як капітан Ігор Руденко. За його словами, з 2011 року він служив на посаді начальника зв'язку командира взводу управління гаубично-артилерійського дивізіону, а в 2014 році перейшов на бік окупанта.

24 лютого 2022 року його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.

Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Мовляв, пояснювали:  "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".

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Водночас Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.

СБУ вказує, що відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським силам.

Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ.

Теми: війнаСБУ
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