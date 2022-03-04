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Стриманий оптимізм: Арестович розповів про ситуацію в гарячих точках

Євген Руденко, Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 13:47

Російські війська просунулися в Енергодарі Запорізької області та біля міста Вознесенськ у Миколаївській області, але загалом українська армія контролює ситуацію.

Джерело: радник голови ОП Олексій Арестович у телеефірі

Пряма мова: "Ситуація залишається контрольованою. Противник вчора (3 березня) після поповнення резервів і тилових запасів почав рухатися на окремих напрямках. 

Найбільшого успіху він досяг в місті Енергодар, частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. 

Йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ – це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Наші війська його там зупинили, зараз йде бій. Спроби противника просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті". 

Деталі: Одна з гарячих точок – північний захід від міста Київ, там зараз йдуть бої. За словами Арестовича, наземні частини, авіація й артилерія зупиняють противника. 

Міста Харків, Охтирка зазначають нищівних ударі, але оборона тримається. 

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В Охтирці була спроба зруйнувати авіацією ТЕС. 

"Але противник там зазнає величезних втрат і перекидає додаткові резерви, які вони могли б використати на більш небезпечних напрямках. Наприклад, на Київщині. Героїчна оборона Охтирки і Харкова примусила ворога зупинитися в напрямку розвитку головного удару", – заявив Арестович. .

Місто Чернігів витримало потужний авіаційний удар, але тримається. Ворог у тому напрямку не просувається. 

Маріуполь частково знаходиться в облозі, але ситуація контрольована. Військові, які знаходяться в місті, відбивають спроби ворога оточити місто остаточно.

Гуманітарна ситуація там напружена – і це є предметом перемовин з представниками РФ і Білорусі, а також країн-партнерів та міжнародних організацій.

Для Одеси безпосередньої небезпеки немає. Керівництво, військові контролюють ситуацію. "Нечисленні спроби кораблів противника вести вогонь придушує наша артилерія", – сказав Арестович. 

"Вчора ми нанесли декілька потужних ударів по противнику, які зупинили його пересування на інших напрямках. Думаю, ми можемо відчувати стриманий оптимізм щодо перспектив подальшого наступу ворога", – заявив він.

Теми: війнаКиївМиколаївМаріуполь
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