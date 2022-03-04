Правозахисний орган ООН проголосував за розслідування злочинів РФ в Україні

У п'ятницю Рада ООН з прав людини переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка засуджує порушення прав людини під час воєнних дій Росії в Україні та створює комісію з їхнього розслідування.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Наш спільний обов'язок - забезпечити притягнення до відповідальності шляхом документування та перевірки злочинів Росії n встановлення винних", - заявила представниця України при ООН у Женеві Євгенія Філіпенко за кілька хвилин до голосування за резолюцію.

Делегат РФ Євген Устинов заявив Раді, що прихильники резолюції "використовують будь-які засоби, щоб звинуватити Росію у подіях в Україні".

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що почне розслідування після звернення 39 держав-членів суду щодо варварського вторгнення Росії в Україну.

Передова група Міжнародного кримінального суду в четвер виїхала в Україну для збору доказів воєнних злочинів.