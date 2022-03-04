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Шольц обговорює з Путіним створення гуманітарних коридорів - ОП

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 13:40

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у цей час домовляється з президентом РФ Владіміром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.

Про це Подоляк розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - розповів Подоляк.

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Як повідомлялося, Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів.

Україна готова забезпечити вивіз людей і доставку гуманітарних вантажів. Українські Збройні Сили гарантують безпечне проходження коридору. Цього Україна очікує від російської сторони.

Теми: ПутінШольц
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