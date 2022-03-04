"Убийцы на…й пошли вон": у Мелітополі четвертий день поспіль – акції протесту

У Запорізькій області тривають акції протесту проти російської окупації.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Зокрема зранку ходу із національними прапорами провели мешканці Приморська.

Четвертий день поспіль на такі ж акції протесту вийшли і жителі Мелітополя. Як повідомила у мережі місцева активістка Ольга Гайсумова, кілька тисяч учасників акції зібралися на центральному майдані міста, площі Перемоги.

Поряд із нею російські військові організували роздачу продуктів – сюжети про це напередодні з’явилися в російських ЗМІ.

У відповідь активісти з національними прапорами і плакатом із написом "Убийцы на…й пошли вон" стали навпроти російських військових і скандували "Позор", "Мелитополь вставай".

Після цього учасники акції протесту у Мелітополі рушили колоною центром міста, вигукуючи "Окупанти", "Фашисти", "Мы здесь власть", "Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!". Люди кілька разів співали гімн України.

Наразі окрім присутності російських знімальних груп у Мелітополі російськими військовими оточено місцеву телевежу, зазначає РС.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, вони встановили там своє обладнання і почали трансляцію російських каналів.