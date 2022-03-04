Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Убийцы на…й пошли вон": у Мелітополі четвертий день поспіль – акції протесту

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 14:02
Убийцы на…й пошли вон: у Мелітополі четвертий день поспіль – акції протесту
ілюстративне фото

У Запорізькій області тривають акції протесту проти російської окупації.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Зокрема зранку ходу із національними прапорами провели мешканці Приморська.

Реклама:

Четвертий день поспіль на такі ж акції протесту вийшли і жителі Мелітополя. Як повідомила у мережі місцева активістка Ольга Гайсумова, кілька тисяч учасників акції зібралися на центральному майдані міста, площі Перемоги.

Поряд із нею російські військові організували роздачу продуктів – сюжети про це напередодні з’явилися в російських ЗМІ.

У відповідь активісти з національними прапорами і плакатом із написом "Убийцы на…й пошли вон" стали навпроти російських військових і скандували "Позор", "Мелитополь вставай".

ВІДЕО ДНЯ

Після цього учасники акції протесту у Мелітополі рушили колоною центром міста, вигукуючи "Окупанти", "Фашисти", "Мы здесь власть", "Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!". Люди кілька разів співали гімн України.

Наразі окрім присутності російських знімальних груп у Мелітополі російськими військовими оточено місцеву телевежу, зазначає РС.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, вони встановили там своє обладнання і почали трансляцію російських каналів.

Теми: війнаМелітопольакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Маріуполь 4-й день без зв'язку, люди по підвалах, у будинках вибило вікна
Харків: Ситуація важка, потрібні "коридори" для гумдопомоги – Терехов
В Офісі президента не вірять, що білоруська армія перетне кордон України
На подвір’я президентської дачі впав уламок ракети. Зеленський віджартувався
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: