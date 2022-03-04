Cтолтенберг: Путін абсолютно недооцінив силу української армії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент РФ Владімір Путін недооцінив силу Збройних сил України, підкресливши при цьому роль багаторічних навчань та підтримки НАТО.

Про це Столтенберг заявив після надзвичайного засідання Північноатлантичної ради у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що ми побачили - президент Путін абсолютно недооцінив міць Збройних сил України. Вони були здатні дати відпір, боротися та сповільнити російський наступ. Це передусім є результатом мужності українського війська, але також підтримки і мужності українського народу та його керівництва, президента Зеленського", - заявив генсек Альянсу.

Водночас, Столтенберг вважає, що у цьому є і заслуга НАТО, оскільки Альянс впродовж років допомагав Збройним силам України, оснащуючи та навчаючи їх, починаючи з 2014 року. Це, за його словами, зробило українську армію набагато краще підготовленою до війни.

"Це причина того, чому вони зараз здатні давати відпір у той спосіб, в який вони це роблять зараз", - сказав Столтенберг.

"Вони зараз на передовій. Тож ця підтримка довела свою надзвичайну важливість для могутності української армії. І зараз ми посилюємо підтримку з подальшими поставками", - додав Столтенберг, маючи на увазі військову допомогу країну НАТО.

Водночас, Столтенберг спрогнозував подальшу ескалацію в Україні, заявляючи, що найближчі дні будуть гіршими.