Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Cтолтенберг: Путін абсолютно недооцінив силу української армії

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 14:22

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент РФ Владімір Путін недооцінив силу Збройних сил України, підкресливши при цьому роль багаторічних навчань та підтримки НАТО.

Про це Столтенберг заявив після надзвичайного засідання Північноатлантичної ради у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що ми побачили  - президент Путін абсолютно недооцінив міць Збройних сил України. Вони були здатні дати відпір, боротися та сповільнити російський наступ. Це передусім є результатом мужності українського війська, але також підтримки і мужності українського народу та його керівництва, президента Зеленського", - заявив генсек Альянсу.

Реклама:

Водночас, Столтенберг вважає, що у цьому є і заслуга НАТО, оскільки Альянс впродовж років допомагав Збройним силам України, оснащуючи та навчаючи їх, починаючи з 2014 року. Це, за його словами, зробило українську армію набагато краще підготовленою до війни.

"Це причина того, чому вони зараз здатні давати відпір у той спосіб, в який вони це роблять зараз", - сказав Столтенберг.

"Вони зараз на передовій. Тож ця підтримка довела свою надзвичайну важливість для могутності української армії. І зараз ми посилюємо підтримку з подальшими поставками", - додав Столтенберг, маючи на увазі військову допомогу країну НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, Столтенберг спрогнозував подальшу ескалацію в Україні, заявляючи, що найближчі дні будуть гіршими. 

Теми: Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Путін "відкрив" школу у розбомбленому росіянами Маріуполі: до диктатора вивели дитину, щоб "подякувала"
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: