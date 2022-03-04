Маріуполь 4-й день без зв'язку, люди по підвалах, у будинках вибило вікна

Маріуполь четвертий день під обстрілами, без зв'язку й електрики, без води й тепла, у будинках майже не залишилося цілих вікон.

Джерело: волонтер Олена, родичі якої перебувають у місті, у коментарі УП

Деталі: Українці, родичі яких залишилися в Маріуполі, збираються в онлайн-групи, щоб знайти інформацію про рідних та їх місцезнаходження. Декому вдається додзвонитися та коротко розповісти про ситуацію в районах та руйнування. Потім цю інформацію передають у чати.

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Як розповіла УП Олена, одна із волонтерів такої групи, у Маріуполі немає електрики, води та опалення.

Пошкоджено залізничне сполучення.

Люди чекають на зелений коридор для евакуації.

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Фото руйнувань поки що небагато: люди бояться виходити на вулиці, сидять по укриттях і підвалах. Багато хто заощаджує залишки заряду на телефонах.

Руйнування в Маріуполі Тут і далі фото місцевих мешканців, надані УП

Як каже Олена, обстріляно житлові будинки по всьому місту.

Особливо страждає спальний район Лівий берег, який зазнає обстрілів кілька днів. Там житлові будинки, школи та дитсадки. У будинках практично не залишилося цілих вікон.

У пабліках та пропагандистських ЗМІ ОРДЛО це називають "маріупольським котлом".