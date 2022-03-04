Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Маріуполь 4-й день без зв'язку, люди по підвалах, у будинках вибило вікна

Євген Руденко, Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 15:22

Маріуполь четвертий день під обстрілами, без зв'язку й електрики, без води й тепла, у будинках майже не залишилося цілих вікон.

Джерело: волонтер Олена, родичі якої перебувають у місті, у коментарі УП

Деталі: Українці, родичі яких залишилися в Маріуполі, збираються в онлайн-групи, щоб знайти інформацію про рідних та їх місцезнаходження. Декому вдається додзвонитися та коротко розповісти про ситуацію в районах та руйнування. Потім цю інформацію передають у чати.

Як розповіла УП Олена, одна із волонтерів такої групи, у Маріуполі немає електрики, води та опалення.

Пошкоджено залізничне сполучення.

Люди чекають на зелений коридор для евакуації.

Фото руйнувань поки що небагато: люди бояться виходити на вулиці, сидять по укриттях і підвалах. Багато хто заощаджує залишки заряду на телефонах.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 
Руйнування в Маріуполі
Тут і далі фото місцевих мешканців, надані УП

Як каже Олена, обстріляно житлові будинки по всьому місту.

 

Особливо страждає спальний район Лівий берег, який зазнає обстрілів кілька днів. Там житлові будинки, школи та дитсадки. У будинках практично не залишилося цілих вікон.

 
 
 
 
 
 

У пабліках та пропагандистських ЗМІ ОРДЛО це називають "маріупольським котлом".

Теми: Маріупольвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Reuters: Facebook дозволить бажати смерті Путіну

Українська авіація розбила дві колони ворожої техніки і уразила 10 літаків

Кадиров жаліється на бандерівців: повідомляють родичам солдатів про їхню смерть в Україні

відеоУ Маріуполі російські окупанти здійснюють обстріли кожних півгодини – мер

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини

Зеленський про ядерні погрози Путіна: Думаю, це – блеф

Усі новини...
Маріуполь
Стриманий оптимізм: Арестович розповів про ситуацію в гарячих точках
Росія не дозволяє відкрити у Маріуполі гуманітарні коридори, місто без зв’язку і світла
Мер Маріуполя про російські обстріли: уже 12 годин місто "утюжать" без зупинки
Останні новини
04:19
США пояснили, чому не відправлятимуть батареї Patriot в Україну
03:54
Пентагон: Росіяни випустили по Україні понад 700 різних ракет
03:45
Під обстріли окупантів потрапили 5 дипустанов в Україні
02:56
ЮНІСЕФ: Кількість дітей-біженців з України перевищила мільйон
02:25
МВФ більше не вважає дефолт в Росії малоймовірним
02:17
Графік евакуаційних потягів на 11 березня
01:54
2% замало – у Британії пропонують збільшити оборонні витрати для НАТО
01:47
Окупанти авіаударом пошкодили дослідницьку ядерну установку в Харкові
01:37
Reuters: Facebook дозволить бажати смерті Путіну
01:17
Українська авіація розбила дві колони ворожої техніки і уразила 10 літаків
Усі новини...