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В Енергодарі загинули троє нацгвардійців. Заяви мера підозрілі – МВС

Роман Петренко, Євген РуденкоП'ятниця, 4 березня 2022, 15:28
енергодар

Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.

Джерело: Денисенко в ефірі телемарафону

Пряма мова Денисенка: "Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється, весь час інформація оновлюється. В результаті нічного бою загинуло три нацгвардійці. Ми продовжуємо боротися. На жаль, росіяни зараз контролюють периметр атомної станції. Управління станцією поки що знаходиться в українських руках.

Більш перевіреної інформації на дану хвилину немає (підозри на те, що мер Енергодара робив заяви під тиском – ред.),  але ми пам’ятаємо, як мер поводив себе весь час.

І те, що він зробив таку заяву, викликає дуже багато підозр, що саме під тиском була зроблена така заява.

Поки що український прапор залишається над міською радою. Але ми вже чітко розуміємо алгоритм росіян, за яким вони будуть заходити до міст. Вони заходять, пробують схилити місцеву владу до співпраці. Якщо це їм не вдається, вони перше, що роблять - інформаційну блокаду. Захоплюють місцеве мовлення, відключають вежі, інтернет. Це - їхня ключова задача".

Нагадаємо: Раніше, вранці 4 березня, мер Енергодару Дмитро Орлов записав до українців відео.

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На ньому він майже весь час дивився в стіл, а не в камеру, був дуже пригнічений.

Він розповів, що на вулицях міста спокійно, немає чужинців, але разом із тим закликав мирних жителів "не провокувати росіян", аби ті не стріляли по людях.

Теми: ЗапоріжжяАЕСвійнаРосія
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