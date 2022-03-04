Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС Росії та України в рамках Дипломатичного форуму в Анталії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Anadolu Agency.

Глава турецького МЗС повідомив, що поінформував колег по НАТО про "збалансовану і рішучу" політику Анкари в регіоні.

До цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував прийняти мирні переговори України та Росії.

У середу глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія скасувала заявку на відправку чотирьох своїх військових кораблів через турецькі води в Чорне море на прохання Анкари.