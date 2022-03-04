Окупанти відкрили вогонь із "Градів" по Мангушу на Донеччині: є жертви

Селище міського типу Мангуш Донецької області потрапило під обстріл російських "Градів".

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Дослівно: "Смт Мангуш потрапив під обстріл російських "Градів". Постраждали вулиця Миру, Будинок культури, будівля податкової та Пантеон слави.

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Є жертви серед цивільних, їхня кількість уточнюється".

Деталі: Очільник ОВА зазначає, що рятувальні та відновлювальні роботи поки що не розпочинали, тому що обстріли.