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Окупанти відкрили вогонь із "Градів" по Мангушу на Донеччині: є жертви

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 15:57
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Селище міського типу Мангуш Донецької області потрапило під обстріл російських "Градів".

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Дослівно: "Смт Мангуш потрапив під обстріл російських "Градів". Постраждали вулиця Миру, Будинок культури, будівля податкової та Пантеон слави.

Є жертви серед цивільних, їхня кількість уточнюється".

Деталі: Очільник ОВА зазначає, що рятувальні та відновлювальні роботи поки що не розпочинали, тому що обстріли.

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Теми: війнаДонецька область
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