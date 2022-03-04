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Генсек НАТО про дії РФ: наступні дні будуть гіршими

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 14:58
Генсек НАТО про дії РФ: наступні дні будуть гіршими
Єнс Столтенберг, AFP via Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прогнозує подальшу ескалацію в Україні внаслідок агресивних дій РФ.

Про це Столтенберг заявив після надзвичайного засідання Північноатлантичної ради, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг заявив, що війна Росії в Україні - це найгірша військова агресія в Європі за десятки років, з обстрілами житлових будинків та безрозсудними діями на ЗАЕС. 

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"Найближчі дні, вірогідно, будуть гіршими. З більшою кількістю смертей, страждань та руйнувань. Російська авіація застосовує все важчу зброю і продовжує атаки по всій країні", - заявив Столтенберг.

"Ми закликаємо президента Путіна негайно зупинити війну та вивести всі війська з України без висунення умов", - сказав генсек НАТО.

Він звернувся до Путіна з закликом перейти до переговорів.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський вимагає у країн Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів РФ перестали гинути мирні українці.

Президент зазначив, якщо у Заходу немає міцності закрити небо, то він повинен надати бойові літаки, інакше РФ дійде до Берлінської стіни.

Теми: НАТОвійнаРосія
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