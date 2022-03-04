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Україна припускає, що РФ не має контролю над кадирівцями, які захоплюють АЕС

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 березня 2022, 15:08
Україна припускає, що РФ не має контролю над кадирівцями, які захоплюють АЕС
ФОТО З FACEBOOK АРАХАМІЇ

Глава фракції "Слуга народу" і один із учасників переговорів між Україною та Росією Давид Арахамія вважає, що РФ не має великого контролю над кадирівцями, які захопили атомні об'єкти в Україні.

Джерело: брифінг Арахамії та Подоляка 

Пряма мова: "Є кілька пластів цього питання: війна, юридичні, слідчі питання. Навіть якщо припустити, що буде мирна домовленість, це не означає, що якась кількість осіб, яка у цьому винна не буде нести відповідальності.

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Зараз на атомних об'єктах керують так звані кадировці, чеченські бойовики. Вони вбили кількох працівників, які навчалися і працювали десятки років, які контролюють ядерну безпеку. 

Ми, коли почалася атака на ці об'єкти, доводили до всього міжнародного світу, що ми не можемо... І навіть Росія, ми вважаємо, не може гарантувати, що зараз у голові у цих чеченських бойовиків. 

Вони можуть шантажувати потім і Росію, і казати "давайте незалежність Чечні"

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Фактично конкретні терористичні угрупування захопили ядерні об'єкти".

Деталі: За словами Арахамії, на перемовинах із РФ Україна пропонувала зробити безполітну і безконфліктну зону навколо ядерних об'єктів у радіусі 30 кілометрів. 

Проте, за його словами, російська сторона не погодилася. 

Теми: РосіяУкраїнавійнаКадиров
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