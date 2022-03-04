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У Новопскові на Луганщині мешканці проганяють окупантів і кричать: "Україна!"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 15:51
У Новопскові на Луганщині мешканці проганяють окупантів і кричать: Україна!
Новопсков, скріншот відео

У смт Новопсков на Луганщині місцеві жителі виступили проти російських окупантів, які захопили селище.

Джерело: радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram

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Дослівно: "У Новопскові Луганської області місцеві жителі виступили проти окупантів та їхнього "визволення"".

Деталі: Геращенко опублікував відео, де видно, як жителі Новопскова вийшли на протест проти російських окупантів.

Вони тримають українські прапори та вигукують: "Україна!".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми вас тут не чекаємо, за вами йде лише війна та смерть. Ідіть звідси!", - кричить мешканка смт російським військовим.

Теми: Луганська областьвійнаРосіяакції
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