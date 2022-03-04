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Харків: Ситуація важка, потрібні "коридори" для гумдопомоги – Терехов

Євген Руденко, Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 17:04
Допомога для Харкова, фото Олега Синегубова

Харків перебуває під постійним обстрілом і потребує гуманітарних коридорів, щоб хоча б отримати гуманітарну допомогу від інших міст.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у спільному ефірі телеканалів

Пряма мова: "Ніч була важка, день також не легший. Ми перебуваємо під постійними обстрілами. Нас обстрілюють, обстрілюють житлові райони міста. Північна Салтівка зазнає обстрілів, Індустріальний район, район ХТЗ.

Ситуація дуже важка. Я попросив людей, щоб вони ховалися у бомбосховищах, у підвалах, на станціях метро. Ми організовуємо харчування, роздаємо їжу, медикаменти, предмети першої необхідності.

Сьогодні випав у Харкові сніг, ми очікуємо на значне похолодання – і це нас дуже непокоїть. Все скло у житлових будинках розбито, зараз відремонтувати вікна неможливо. Там, де це можливо, наші комунальники натягують плівку".

Деталі: Проте всі комунальні служби міста працюють, сказав мер: "Ми працюємо. Подаємо тепло, воду до будинків людей. Вивозимо сміття, частково прибираємо дороги".

Терехов сказав, що евакуація мирного населення наразі можлива: люди їдуть своїм автотранспортом, залізниця дає потяги.

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Він упевнений, що "Харків обов'язково переможе".

Однак зараз місту потрібні так звані "зелені коридори" для отримання гумдопомоги.

Пряма мова Терехова: "Ми сьогодні маємо значну гуманітарну допомогу. Усі міста України, всі мери збирають допомогу, надсилають допомогу до Харкова.

Крім того, я звернувся до мерів іноземних міст, міст-побратимів Харкова. Ми зі всіма на зв'язку. Чекаємо на значні вантажі з Польщі, Італії, Ізраїлю. Ми маємо серйозну підтримку. Але для безперешкодного переміщення вантажів потрібні гуманітарні коридори".

Деталі: Голова Харківської ОДА Олег Синегубов також повідомив, що Харківський обласний логістичний центр приймає гуманітарну допомогу із сусідніх областей, з-за кордону, від великих торговельних мереж.

4 березня він особисто контролював надходження вантажів: "Ми вже отримали 9 вагонів і 20 фур гуманітарної допомоги. Зараз ми розвантажуємо 5 вагонів, після цього приїздить ще 5 вагонів, а після ще 20. Привозимо засоби догляду, харчові продукти, одяг, медикаменти, все найнеобхідніше. Це з міста Києва, Одеси та Львова".

У Офісі президента створена координаційна рада, яка координує отримання вантажів.

Теми: Харківвійна
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