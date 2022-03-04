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Кличко показав, як Київ укріплюється для оборони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 17:17

Очільник столиці Віталій Кличко проїхався блок-постами, та запевнив, що об'єднані сили готові боронити місто.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Київ укріплюється, щоб оборонятися в разі атаки ворога. Сьогодні проїхався деякими блок-постами, зведеними для оборони міста.

Бійці збройних сил, тероборона, поліція, інші силові структури готові і будуть захищати столицю - серце України".

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Теми: війнаКиїв
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