Кличко показав, як Київ укріплюється для оборони

Очільник столиці Віталій Кличко проїхався блок-постами, та запевнив, що об'єднані сили готові боронити місто.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Друзі! Київ укріплюється, щоб оборонятися в разі атаки ворога. Сьогодні проїхався деякими блок-постами, зведеними для оборони міста.

Бійці збройних сил, тероборона, поліція, інші силові структури готові і будуть захищати столицю - серце України".