Кличко показав, як Київ укріплюється для оборони
П'ятниця, 4 березня 2022, 17:17
Очільник столиці Віталій Кличко проїхався блок-постами, та запевнив, що об'єднані сили готові боронити місто.
Джерело: Кличко у Facebook
Пряма мова: "Друзі! Київ укріплюється, щоб оборонятися в разі атаки ворога. Сьогодні проїхався деякими блок-постами, зведеними для оборони міста.
Бійці збройних сил, тероборона, поліція, інші силові структури готові і будуть захищати столицю - серце України".
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