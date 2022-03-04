Через обстріли російських окупантів під Києвом загинуло 5 людей, з них 3 дітей

Через обстріли російських окупантів села Мархалівка в Київській області загинуло щонайменше 5 людей, троє з яких діти.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Російські загарбники обстріляли село у Фастівському районі близько 15:24, що спричинило пожежу у 8 приватних будинках.

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Загинуло 5 мешканців, троє з яких – діти. Ще двоє дітей рятувальникам вдалося евакуювати з-під завалів.

Наслідки обстрілів Фото: пресслужба ДСНС

Тіла загиблих мешканців Фото: пресслужба ДСНС

Наразі є інформація про те, що під завалами може перебувати ще одна жінка.

Близько 16:55 рятувальники зуміли ліквідувати пожежу.

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Фото: пресслужба ДСНС

Фото: пресслужба ДСНС

Фото: пресслужба ДСНС

На місці працюють 14 співробітників ДСНС та 3 одиниці техніки.