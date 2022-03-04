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Через обстріли російських окупантів під Києвом загинуло 5 людей, з них 3 дітей

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 17:24
Руйнування внаслідок обстрілів російських окупантів. Фото: пресслужба ДСНС

Через обстріли російських окупантів села Мархалівка в Київській області загинуло щонайменше 5 людей, троє з яких діти.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Російські загарбники обстріляли село у Фастівському районі близько 15:24, що спричинило пожежу у 8 приватних будинках.

Загинуло 5 мешканців, троє з яких – діти. Ще двоє дітей рятувальникам вдалося евакуювати з-під завалів.

Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів
Фото: пресслужба ДСНС
Тіла загиблих мешканців
Тіла загиблих мешканців
Фото: пресслужба ДСНС

Наразі є інформація про те, що під завалами може перебувати ще одна жінка. 

Близько 16:55 рятувальники зуміли ліквідувати пожежу.

 
Фото: пресслужба ДСНС
 
Фото: пресслужба ДСНС
 
Фото: пресслужба ДСНС

На місці працюють 14 співробітників ДСНС та 3 одиниці техніки.

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Теми: РосіявійнаобстрілКиївська область
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