Через обстріли російських окупантів під Києвом загинуло 5 людей, з них 3 дітей
П'ятниця, 4 березня 2022, 17:24
Через обстріли російських окупантів села Мархалівка в Київській області загинуло щонайменше 5 людей, троє з яких діти.
Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій
Деталі: Російські загарбники обстріляли село у Фастівському районі близько 15:24, що спричинило пожежу у 8 приватних будинках.
Загинуло 5 мешканців, троє з яких – діти. Ще двоє дітей рятувальникам вдалося евакуювати з-під завалів.
Наразі є інформація про те, що під завалами може перебувати ще одна жінка.
Близько 16:55 рятувальники зуміли ліквідувати пожежу.
На місці працюють 14 співробітників ДСНС та 3 одиниці техніки.
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