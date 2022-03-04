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Маріуполь знищують, благаю про допомогу й коридор для евакуації – мер

Євген Руденко, Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 17:42
Вадим Бойченко, фото mariupolrada.gov.ua

Російські війська п'ять днів нещадно обстрілюють Маріуполь, знищують його інфраструктуру – місто залишилося без тепла, води та електроенергії, у лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють.

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українських телеканалів 

Пряма мова: "Я не знаю, де ситуація стала кращою чи стабілізувалася (спростував слова Ірини Верещук у національному телеефірі – УП).

Маріуполь п'ять днів перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують "Градами", гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини. Говорити про стабілізацію не доводиться".

Деталі: За словами Бойченка, маріупольці п'яту добу без тепла, води та електроенергії. У них закінчуються продукти харчування та медикаменти.

300 людей поранено, вони перебувають у лікарнях.

За його словами, лікарі щодоби борються за життя маріупольців, вони переїхали до лікарень із сім'ями, але "російські війська стріляють по лікарнях із гармат".

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Пряма мова: "Ми вже кричимо на всіх рівнях: Збройним силам України потрібна допомога. Наші героїчні воїни, полк "Азов", Національна гвардія, морська піхота, поліція – вже всі борються за межі нашої батьківщини.

Форпост Маріуполь сьогодні під українським прапором. Але нам потрібна і військова допомога, і коридор, і тиша, щоби можна було евакуювати мирне населення. Я прошу, благаю про підтримку місту Маріуполю".

Деталі: Бойченко зазначив, що 3 березня у рамках переговорного процесу української та російської делегацій на території Білорусі одним із пунктів було забезпечення гуманітарного зеленого коридору для Маріуполя.

"Зараз ми, наскільки це можливо, організовуємо, щоби з'явився цей маршрут. Готуємо відповідну евакуацію. Але поки що немає режиму тиші, це дуже складно зробити. Слід зробити велику роботу, але насамперед потрібно, щоб з'явилася тиша"  – сказав мер.. 

"Не знаю, чи має російська сторона бажання. Можливо, вони мають бажання стерти Маріуполь з лиця землі", – додав він.

Теми: МаріупольвійнаРосія
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