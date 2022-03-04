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СБУ затримала зрадника, який коригував вогонь військ РФ по аеропорту Луцька

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 17:00
СБУ затримала зрадника, який коригував вогонь військ РФ по аеропорту Луцька
Фото ілюстративне: пресслужба сбу

Служба безпека затримала російського шпигуна, який допомагав коригувати вогонь російських окупантів по Луцькому аеродрому.

Джерело: Служба безпеки

Деталі: Колаборант установив зв’язок з співробітником ФСБ РФ через соцмережі ще 2010 року. Він цікавився військовими частинами в Луцьку.

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У 2011 році він особисто познайомився з російським силовиком у Москві на виставці, присвяченій військовій техніці РФ.

До початку повномасштабного вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року, зрадник передавав у російські спецслужби дані про кількість та тип українських військових літаків на аеродромі, особисті дані військовослужбовців та деталі їхньої дислокації.

Упродовж 24-28 лютого він повідомляв російські спецслужби про виліт українських військових літаків з Луцького аеродрому. 

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Крім того, зрадник координував знищення злітно–посадкової смуги Луцького летовища спільно зі своїм "куратором" із російського ФСБ.

На відео зрадник визнав свою провину й перепросив у всього українського народу.

Йому вручили підозру за статтею "Державна зрада". Колаборанту загрожує ув’язнення до 15 років.

Теми: СБУРосіявійнашпигунство
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