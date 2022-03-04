Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сенатор в РФ каже, що на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 березня 2022, 17:21
Сенатор в РФ каже, що на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4
фото: Генштаб

Член Ради Федерації Росії розповіла, що РФ відправляє воювати в Україну солдатів-строковиків і з роти у 100 людей вижили лише 4.

Джерело: слова члена Ради Федерації РФ Людмили Нарусової на засіданні Комітету РФ з конституційного законодавства та державного будівництва РФ

Пряма мова: "Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували.

Реклама:

Але тільки в результаті з роти в сто чоловік живих залишилося четверо".

Деталі: Нарусова сказала, що звернулася до військового відомства РФ із проханням підтвердити цю інформацію, але "їй відмовили": "Військове відомство, яке відмовляється підтвердити достовірна (інформація – ред.) чи ні – це як?".

Її перебили і відповіли, що всі докази надає "слідство РФ". 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Культ Сталіна. Якими будуть нові підручники з історії у Росії та на тимчасово окупованих територіях
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: