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Сенатор в РФ каже, що на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4

Мазуренко Альона П'ятниця, 4 березня 2022, 18:21
фото: Генштаб

Член Ради Федерації Росії розповіла, що РФ відправляє воювати в Україну солдатів-строковиків і з роти у 100 людей вижили лише 4.

Джерело: слова члена Ради Федерації РФ Людмили Нарусової на засіданні Комітету РФ з конституційного законодавства та державного будівництва РФ

Пряма мова: "Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували.

Але тільки в результаті з роти в сто чоловік живих залишилося четверо".

Деталі: Нарусова сказала, що звернулася до військового відомства РФ із проханням підтвердити цю інформацію, але "їй відмовили": "Військове відомство, яке відмовляється підтвердити достовірна (інформація – ред.) чи ні – це як?".

Її перебили і відповіли, що всі докази надає "слідство РФ". 

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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