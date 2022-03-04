Сенатор в РФ каже, що на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4

Член Ради Федерації Росії розповіла, що РФ відправляє воювати в Україну солдатів-строковиків і з роти у 100 людей вижили лише 4.

Джерело: слова члена Ради Федерації РФ Людмили Нарусової на засіданні Комітету РФ з конституційного законодавства та державного будівництва РФ

Пряма мова: "Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували.

Але тільки в результаті з роти в сто чоловік живих залишилося четверо".

Деталі: Нарусова сказала, що звернулася до військового відомства РФ із проханням підтвердити цю інформацію, але "їй відмовили": "Військове відомство, яке відмовляється підтвердити достовірна (інформація – ред.) чи ні – це як?".

Її перебили і відповіли, що всі докази надає "слідство РФ".