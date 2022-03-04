Нестор Шуфрич затриманий Теробороною – збирав дані про блокпост, була стрілянина

Народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост.

Джерело: депутат Київської міськради Олександр Погребинський у Facebook

Пряма мова Погребинського: " 206 батальон затримав Шуфріча! Брати по Зброї кращі! Воно (Шуфрич – УП) вирішило пофотографувати один з постів нашого батальону".

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Деталі: За словами нардепа "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва, на Шуфрича чекає бесіда в СБУ.

Журналістка Валерия Єгошина розповіла, що затриманий у Києві Шуфрич фотографував блокпост, його охорона відстрілювалась від бійців Тероборони. Наразі він "цілий і неушкоджений".

Пряма мова Єгошиної: "2 автомати, 3 пістолети, один автомат зі спиляним номером - це про затриманих російських диверсантів? Ні, про нардепа Нестора Шуфрича, що під час війни включається в ефіри пропагандистів.

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Бійцям він пояснив, що нібито хотів сфотографувати місцеву культурну пам'ятку (насправді - позицію військових). А от нащо відстрілювався від бійців при затриманні і звідки взялася незареєстрована зброя - поки не пояснив. Зброю забрали, всіх затримали, за українськими законами - передадуть в поліцію або СБУ".