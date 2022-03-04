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Придністров’я захотіло "визнання незалежності" через заявку Молдови на вступ до ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 18:29
ПАРАД ВІЙСЬКОВИХ В ОКУПОВАНОМУ ТИРАСПОЛІ, СТОЛИЦІ ПРИДНІСТРОВ'Я 2015 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Невизнане Придністров’я вимагає від Молдови визнання незалежності у зв’язку з тим, що країна подала заявку на вступ до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє молдовське NewsMaker.

В МЗС невизнаної республіки заявили, що це рішення Молдови "ставить остаточну крапку" у спробах врегулювання.

"Рішення молдовської влади означає готовність до передачі суверенітету Молдови наднаціональним органам у Брюсселі та перехід до остаточного військово-політичного та економічного освоєння території Молдови заходом", - йдеться у поширеній заяві. 

Також у ній заявляють, що заявка Молдови на членство "свідчить про відмову Молдови від діалогу з Придністров’ям про параметри спільного співіснування, що підтверджується поточним кризовим станом переговорного процесу, паралічем формату "5+2", відмовою від зустрічей на найвищому рівні, невиконанням зобов’язань у пакеті "Берлін плюс", посиленням блокуючих заходів проти Придністров’я".

У тексті зазначають, що Придністров’я звернулося до "ООН, ОБСЄ та інших посередників і спостерігачів у перемовному процесі" з проханням визнати його незалежність і встановити дипломатичні відносини.

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Теми: Придністров'яМолдоваЄС
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