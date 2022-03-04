Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС ухвалив механізм захисту українських біженців без подання на притулок

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 17:50
ЄС ухвалив механізм захисту українських біженців без подання на притулок
ФОТО З ТГ ЛЮДМИЛИ ДЕНІСОВОЇ

Рада Євросоюзу ухвалила екстрене рішення про механізм захисту біженців з України, які втекли від російської агресії.

Текст рішення є у розпорядженні "Європейської правди".

Як наголосили у пресслужбі Ради ЄС, рішення ухвалене одностайно, жодна держава не проголосувала проти. Утім – очевидно, задля досягнення консенсусу – проєкт рішення довелося змінити.

Реклама:

Тимчасовий захист осіб, які втікають з України внаслідок війни, надається терміном на один рік віднині; це рішення діє на масовій основі і не потребує вивчення даних конкретної особи.

"Цей захист може автоматично подовжуватися 6-місячними періодами, максимум на один рік. Єврокомісія може запропонувати Раді продовжити тимчасовий захист ще на один рік", - пояснює Рада ЄС.  Підкреслюється також, що у разі якщо ситуація в Україні нормалізується настільки, "що дозволяє безпечне та тривале повернення", ЄС може достроково зупинити дію захисного механізму.

Раніше повідомлялося, що ЄС прийматиме українських біженців на 3 роки без запиту на притулок

ВІДЕО ДНЯ

За ухваленим рішенням українці, отримують право на проживання, роботу у будь-якій державі ЄС, доступ до медичної допомоги та освіти для дітей.

Особливість механізму тимчасового захисту – те, що він діє колективно, тобто не потребує розгляду індивідуальних заяв про притулок.

Скористатися цим механізмом можуть громадяни України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Утім, окремі держави-члени можуть поширити дію цього механізму також на тих, українців, які втекли незадовго до 24 лютого або опинилися в ЄС. території безпосередньо перед цією датою, наприклад, для відпустки чи роботи.

В ООН кажуть, що кількість біженців з України вже перевищила 1 млн.

Теми: ЄСбіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: