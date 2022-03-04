Окупанти зосередилися на оточенні Києва – Генштаб

У дев’яту добу російського вторгнення основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ними населених пунктах.

Джерело: Генштаб ЗСУ станом на 18:00 4 березня

Дослівно: "Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.

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Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків".

Деталі: На Волинському напрямку положення українських військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

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В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

"Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів", - йдеться в повідомленні.

"Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, Росії тут не раді.

Боротьба триває по всій країні", - зазначили в Генштабі.