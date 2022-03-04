Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти зосередилися на оточенні Києва – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 19:19
Ворожий танк, фото Генштабу ЗСУ

У дев’яту добу російського вторгнення основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ними населених пунктах.

Джерело: Генштаб ЗСУ станом на 18:00 4 березня

Дослівно: "Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.

Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків".

Деталі: На Волинському напрямку положення українських військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

"Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів", - йдеться в повідомленні.

"Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, Росії тут не раді.

Боротьба триває по всій країні", - зазначили в Генштабі.

Теми: КиїввійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви вважає, що саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України

Reuters: Facebook дозволить бажати смерті Путіну

Усі новини...
Київ
Репортаж з Києва. Війна очима журналіста
Кличко показав, як Київ укріплюється для оборони
Стриманий оптимізм: Арестович розповів про ситуацію в гарячих точках
Останні новини
09:47
11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук
09:45
фотоОкупанти РФ розбомбили стадіон чернігвської "Десни" і музей
09:32
В Україні створили реєстр нотаріусів, які працюють у військовий час
09:27
Росія вже збирає ув'язнених для війни з Україною – Генштаб ЗСУ
09:22
Росіяни обстріляли будинки в селі на Сумщині, двоє загиблих
09:19
фотоЗМІ повідомили про падіння у Загребі безпілотника, який міг прилетіти з України
09:13
"Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива
08:59
Ніч у регіонах: у Баришівці влучили в будинки, у Рубіжному горить будинок для літніх людей
08:41
Мінцифри купує допомогу ЗСУ за криптовалюту
08:39
Disney призупиняє бізнес у Росії
Усі новини...