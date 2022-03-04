Значна частина ракет "Стріла", які Німеччина хоче передати Україні, непридатна - ЗМІ

Сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

На цьому тижні Берлін оголосив, що планує поставити Україні 2700 зенітних ракет "Стріла". Поставку затвердило міністерство економіки.

Водночас, міністерство оборони Німеччини висловило здивування через цю заяву, оскільки ракети "Стріла" були оголошені застарілими та поміщені на склад у 2014 році.

Їм щонайменше 35 років і вони більше не вважалися безпечними для використання.

Видання пише, що дерев'яні ящики, в яких зберігаються ракети, настільки запліснявіли, що під час їхньої останньої перевірки у листопаді військовослужбовцям довелося носити захисне спорядження.

Повідомляється, що український уряд нібито спеціально запросив ракети, незважаючи на їхній вік.

Але тепер з'ясувалося, що 700 ракет настільки пошкоджені, що більше не можуть бути використані. Вони мають крихітні тріщини, які призвели до корозії.

У засекреченому військовому документі, який отримав журнал, сказано, що "через застарілий ракетний двигун ракета "Стріла" більше не є безпечною у користуванні, тому нею більше не можна стріляти".

У лютневому звіті Управління постачання Бундесверу зазначалося, що, ймовірно, близько 2 тисяч ракет все ж справні.

Речник міністерства оборони повідомив, що Рада Федеральної безпеки ще не ухвалила рішення про передачу ракет Україні . Крім того, Бундесвер забезпечить перевірку систем озброєння перед можливою поставкою в Україну.

"Усе, що постачає Бундесвер, перевіряється", - сказав виданню речник міністерства.

Керована ракета "Стріла" була розроблена в Радянському Союзі як еквівалент американської системи "Стінгер". Ця проста у використанні зброя може бути використана проти низько літаючих гелікоптерів і літаків. Це одноразова зброя, яка діє за принципом "вистрілив і викинув".