На Закарпатті до бойових підрозділів вирушили вже 1200 переселенців

За останні дні на Закарпатті 1200 чоловіків, які прибули до області як вимушені переселенці, вирушили у бойові підрозділи Збройних Сил.

Джерело: голова Закарпатської ОДА Віктор Микита в Facebook

Дослівно: "Щодо чоловіків, які евакуювали свої сім’ї на Закарпаття.

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За останні дні вручено 1 318 повісток, 1 200 осіб уже стали до строю та відправилися у бойові підрозділи Збройних Сил України!".

Деталі: 26 лютого Микита повідомив, що всі чоловіки віком від 18 до 60, які прибули з інших областей як вимушено переміщені особи, повинні не пізніше 24 годин після прибуття на територію Закарпаття з’явитися у центр комплектування і стати на облік.

"Ми надаємо притулок вашим жінкам, матерям та дітям. Захищати ж їх буде кожен, хто несе службу у складі бригади ТрО нашого регіону", - зазначав він.

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Що передувало: На Львівщині діє така сама умова: громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік.