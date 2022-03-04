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Луганщина: ворог продовжує цілодобові обстріли

П'ятниця, 4 березня 2022, 18:47

У Луганській області російські окупанти продовжують стріляти по житлових будинках та об'єктах інфраструктури, поцілили у дитячу лікарню. ЗСУ стримають загарбників.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Важка ніч і важкий день. Окупанти мають одну мету - знищити нас, але це їм не по зубах. ВСУ боронять нас по всіх фронтах, росіянам не взяти обласного центру (тимчасово центром області є Сєвєродонецьк). Російська армія не має жалю і гатить по українцях добу напроліт".

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Деталі: За словами Гайдая, Складна ситуація - у Попасній та Лисичанську в районі колишнього заводу ГТВ (РТІ) та Склозаводу - обстріли не припиняються. Купа пошкодженого житла. Дитяча лікарня сьогодні з пробитим дахом. Є постраждалі. "Комунікації намагаємося відновлювати, проте через росіян в робочому стані вони залишаються не надовго", - додав він.

Сєвєродонецьк майже цілодобово під вогнем окупантів, місто схоже на апокаліптичне. Багатоповерхівки, магазини, центри дозвілля – вороги гатять без розбору.

Гірська громада у вкрай важкій ситуації. Через складність доступу до населених пунктів через обстріли - важко надавати допомогу.

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Пряма мова: "Тільки за вчора в області знайдені тіла сімох загиблих луганчан, поранено – 13 осіб, з яких двоє діточок. Руйнування будівель йде на тисячу.

Сьогодні успішно евакуювали потягом знову близько тисячі мешканців області. Наразі домовляємося щодо зеленого коридору для всієї області. Гуманітарна ситуація задовільна лише в північних містах, в інших - гірше, фури з заходу України з провіантом та медикаментами вже їдуть.

Тримаємося! Ще трошки! Все буде Україна!"

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