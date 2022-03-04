Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ніхто ніколи не здасть Харків": мер Терехов спростував фейки про "капітуляцію"

Світлана КізіловаП'ятниця, 4 березня 2022, 20:13

Міський голова Харкова Ігор Терехов спростував неправдиві чутки про місто й запевнив, що Харків тримається і не стане здаватися ворогу.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова: "Нам нема коли відволікатися, ми розвозимо продукти, ми отримали гуманітарну допомогу і зараз я дізнався, що від мого імені поширюються фейкові заяви, начебто мої друзі, мої працівники обдзвонюють людей і кажуть, що Харкову і мені дали 72 години на здачу...

Повірте мені, це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми — харків'яни!".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ХарківвійнаокупаціяРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви вважає, що саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України

Reuters: Facebook дозволить бажати смерті Путіну

Усі новини...
Харків
Харків: Ситуація важка, потрібні "коридори" для гумдопомоги – Терехов
Російські окупанти продовжують нищівні обстріли Харкова та Ізюма
У Херсоні окупанти звозять людей на фейковий сепаратистський "мітинг"
Останні новини
09:56
Казахстанська Air Astana призупиняє всі польоти в Росію
09:56
G7 готує новий пакет санкцій проти Росії
09:47
фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук
09:45
фотоОкупанти РФ розбомбили стадіон чернігвської "Десни" і музей
09:32
В Україні створили реєстр нотаріусів, які працюють у військовий час
09:27
Росія вже збирає ув'язнених для війни з Україною – Генштаб ЗСУ
09:22
Росіяни обстріляли будинки в селі на Сумщині, двоє загиблих
09:19
фотоЗМІ повідомили про падіння у Загребі безпілотника, який міг прилетіти з України
09:13
"Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива
08:59
Ніч у регіонах: у Баришівці влучили в будинки, у Рубіжному горить будинок для літніх людей
Усі новини...