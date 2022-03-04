"Ніхто ніколи не здасть Харків": мер Терехов спростував фейки про "капітуляцію"

Міський голова Харкова Ігор Терехов спростував неправдиві чутки про місто й запевнив, що Харків тримається і не стане здаватися ворогу.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова: "Нам нема коли відволікатися, ми розвозимо продукти, ми отримали гуманітарну допомогу і зараз я дізнався, що від мого імені поширюються фейкові заяви, начебто мої друзі, мої працівники обдзвонюють людей і кажуть, що Харкову і мені дали 72 години на здачу...

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Повірте мені, це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми — харків'яни!".