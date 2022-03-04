У багатьох містах світу люди зібралися на мітинги за Україну

Велелюдний мітинг на підтримку України у Франкфурті 4 березня. Фото: getty images

У кількох містах світу люди вийшли на центральні площі та вулиці, щоби висловити підтримку українцям на тлі російської збройної агресії.

Джерело: очевидці з місця подій, національні ЗМІ

Деталі: Люди вийшли на центральні площі Тбілісі в Грузії, Франкфурта-на-Майні в Німеччині, Празі в Чехії, Вільнюсі в Литві, Парижі й Ліоні у Франції.

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За словами очевидців, вони слухали звернення президента Володимира Зеленського.

Послухати звернення Президента України на Вацлавській площі у Празі зібралося близько 80 тисяч людей. pic.twitter.com/m8aZSmypyQ — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 4, 2022

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