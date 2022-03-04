У багатьох містах світу люди зібралися на мітинги за Україну
У кількох містах світу люди вийшли на центральні площі та вулиці, щоби висловити підтримку українцям на тлі російської збройної агресії.
Джерело: очевидці з місця подій, національні ЗМІ
Деталі: Люди вийшли на центральні площі Тбілісі в Грузії, Франкфурта-на-Майні в Німеччині, Празі в Чехії, Вільнюсі в Литві, Парижі й Ліоні у Франції.
За словами очевидців, вони слухали звернення президента Володимира Зеленського.
Послухати звернення Президента України на Вацлавській площі у Празі зібралося близько 80 тисяч людей. pic.twitter.com/m8aZSmypyQ— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 4, 2022
У центрі Тбілісі відбувається багатотисячний мітинг грузинів на підтримку України— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 4, 2022
Відео: Эхо Кавказа pic.twitter.com/CuHShg4G1K
Der Römerberg ist voll.— Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (@IGFM_DE) March 4, 2022
Frankfurt zeigt seine volle Solidarität mit der #Ukraine!#StandWithUkraine️ #StopPutinNOW #NoToWar #UkraineUnderAttaсk
Die #Ukraine verteidigt die Freiheit Europas, sagt @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/V1fDFpS8ah