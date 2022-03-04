МЗС Британії: у G7 є згода зменшувати залежність від російського газу

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що серед країн Групи семи є згода з приводу необхідності відмовлятися від російського газу.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила 4 березня у своєму Twitter.

"Мої колеги у G7 - США, Франція, Італія, Німеччина, Японія, ЄС і Канада і я погоджуємося, що ми повинні з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоби Путін програв", - написала вона.

Реклама:

Перед цим Ліз Трасс розповіла, що розглядає, яким чином прискорити процес запровадження санкцій проти російських компаній і фізичних осіб після вторгнення РФ в Україну.

Також 4 березня міністр закордонних справ Ірландії заявив, що наступним раундом санкцій ЄС може відключити більше російських банків від системи SWIFT і, ймовірно, заборонить російським кораблям заходити в порти.