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ЗМІ: У США вражені ефективністю використання наданого ЗСУ обладання

П'ятниця, 4 березня 2022, 19:19

Російські війська продовжують бойові дії та зусилля за усіма напрямками руху.

Джерело: "Голос Америки"  з посиланням на високопосадовця Міноборони США, кореспондента Джефа Селдіна.

Деталі: згідно з інформацією, передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва. Говорячи про Харків та Чернігів, у Пентагоні заявили, що російські війська перебувають на відстані 10 кілометрів від центрів міст.

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США також не можуть заперечити повідомлення про захоплення Росією Херсона, повідомили в Пентагоні. Українські сили, заявили у Міноборони США, продовжують контролювати Маріуполь.

Чиновник Пентагону також заявив, що там не мають підстав сумніватись у заявах Росії про захоплення Запорізької АЕС. За словами чиновника, захоплення електростанцій, важливої інфраструктури може бути мотивоване прагненням контролювати населення.

Згідно з інформацією, в уряді США відзначають, що "надзвичайно вражені" тим, наскільки ефективно українські сили використовують надане їм Заходом обладнання. 

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"Вони здатні поширити його дуже швидко... і здатні використати його", - наводить слова посадовця США Селдін.

Водночас урядовець вказав, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.

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