Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: У США вражені ефективністю використання наданого ЗСУ обладання

П'ятниця, 4 березня 2022, 20:19

Російські війська продовжують бойові дії та зусилля за усіма напрямками руху.

Джерело: "Голос Америки"  з посиланням на високопосадовця Міноборони США, кореспондента Джефа Селдіна.

Деталі: згідно з інформацією, передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва. Говорячи про Харків та Чернігів, у Пентагоні заявили, що російські війська перебувають на відстані 10 кілометрів від центрів міст.

США також не можуть заперечити повідомлення про захоплення Росією Херсона, повідомили в Пентагоні. Українські сили, заявили у Міноборони США, продовжують контролювати Маріуполь.

Чиновник Пентагону також заявив, що там не мають підстав сумніватись у заявах Росії про захоплення Запорізької АЕС. За словами чиновника, захоплення електростанцій, важливої інфраструктури може бути мотивоване прагненням контролювати населення.

Згідно з інформацією, в уряді США відзначають, що "надзвичайно вражені" тим, наскільки ефективно українські сили використовують надане їм Заходом обладнання. 

"Вони здатні поширити його дуже швидко... і здатні використати його", - наводить слова посадовця США Селдін.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Водночас урядовець вказав, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви вважає, що саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України

Reuters: Facebook дозволить бажати смерті Путіну

Українська авіація розбила дві колони ворожої техніки і уразила 10 літаків

Кадиров жаліється на бандерівців: повідомляють родичам солдатів про їхню смерть в Україні

Усі новини...
Останні новини
07:45
Під Києвом стоять кадирівці, які не дають відступати військам РФ – Веніславський
07:29
Байден планує позбавити РФ статусу постійного торгового партнера - ЗМІ
07:23
Президент Колумбії запевнив Україну в "міцній підтримці" – Маркарова
06:54
На Чернігівщині окупанти зазнають суттєвих втрат і здаються в полон – Генштаб
06:25
оновлено, відео, фотоВорог завдав удару по Луцьку і Дніпру, є жертви
06:10
У "Дії" з’явився "єДокумент" — він замінить втрачений через війну паспорт
05:44
Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів
05:14
Греція забере частину українців-біженців з Польщі
05:13
Президент Литви вважає, що саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС
05:11
Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України
Усі новини...