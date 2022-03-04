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РФ як держава-терорист: Україна направила у FATF нові докази

Світлана КізіловаП'ятниця, 4 березня 2022, 20:33

Державна служба фінансового моніторингу України направила до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) нові факти щодо здійснення Росією терористичних актів та використання зброї масового знищення під час війни.

Джерело: лист Держфінмоніторингу з вимогою внести Росію до санкційного списку як державу-терориста

Дослівно: "Держфінмоніторинг наполягає на рішучих кроках з боку профільних ключових міжнародних інституцій у відповідь на кричущі порушення Росією основоположних принципів та норм міжнародного права"

Деталі: У доповнення до попередніх листів Держфінмоніторинг 4 березня направив чергові факти до FATF та EGMONT GROUP щодо виключення Російської Федерації із цих організацій та внесення Росії до відповідного санкційного списку FATF.

Україна пояснює, що це звернення обумовлене подальшою ескалацією ситуації та продовженні вчинення Росією терористичних актів та використанні зброї масового знищення під час війни проти України.

Крім того, зазначається, що яскравим проявом ядерного тероризму з боку Росії є озброєне захоплення найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції, яка у 10 разів є потужнішою за Чорнобильську атомну електростанцію.

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Передісторія: Державна служба фінансового моніторингу України ініціювала внесення Росії до санкційного списку країн, які сприяють тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Теми: тероризмРосіяУкраїнавійна
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