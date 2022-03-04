Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ підтримали ідею зустрічі Лаврова і Кулеби в Туреччині

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 20:38

Постпред Російської Федерації при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов заявив, що вважає ініціативу Туреччини щодо організації зустрічі Росії та України на рівні міністрів закордонних справ гарною ідеєю.

Гатілова цитує підконтрольне Російській Федерації агентство "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

"Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на Дипломатичному форумі в Анталії", - сказав Гатілов.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 4 березня запропонував провести зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії.

Він повинен відбутися в Туреччині з 11 по 13 березня.

Чавушоглу заявив, що Лавров підтвердив свою участь у форумі.

Туреччина не закрила свій повітряний простір для російських літаків, нагадав Чавушоглу. Минулого тижня Лавров не зміг прилетіти до Женеви для участі в засіданні Ради ООН з прав людини.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: РосіявійнаУкраїнаТуреччина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви: Саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України

Усі новини...
Ляшко просить Червоний Хрест про гуманітарні коридори для доставки ліків
МАГАТЕ здійснить перевірку двох АЕС в Україні 
Окупанти зосередилися на оточенні Києва – Генштаб
"Ніхто ніколи не здасть Харків": мер Терехов спростував фейки про "капітуляцію"
Останні новини
11:03
Сили спротиву звільнили від росіян 5 міст на Чернігівщині
11:02
Moody's знизило рейтинги майже сотні провідних російських компаній
11:02
Ворог поцілив психоневрологічний інтернат на Харківщині, там перебувало 330 людей
10:57
Директор розвідки США: у Путіна ймовірно немає стійкої мети війни в Україні
10:55
Путін за залучення добровольців для війни проти України
10:36
Розробник антивірусів Avast призупиняє свій бізнес у РФ та Білорусі
10:34
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 83 гелікоптери
10:33
Міноборони Британії: Росія може готуватися до поновлення наступу на Київ
10:18
Розробник Pokemon Go призупиняє ігровий процес в РФ і Білорусі
10:17
На західній ділянці кордону трохи зменшились черги - ДПСУ
Усі новини...