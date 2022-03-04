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В РФ підтримали ідею зустрічі Лаврова і Кулеби в Туреччині

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 19:38

Постпред Російської Федерації при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов заявив, що вважає ініціативу Туреччини щодо організації зустрічі Росії та України на рівні міністрів закордонних справ гарною ідеєю.

Гатілова цитує підконтрольне Російській Федерації агентство "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

"Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на Дипломатичному форумі в Анталії", - сказав Гатілов.

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 4 березня запропонував провести зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії.

Він повинен відбутися в Туреччині з 11 по 13 березня.

Чавушоглу заявив, що Лавров підтвердив свою участь у форумі.

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Туреччина не закрила свій повітряний простір для російських літаків, нагадав Чавушоглу. Минулого тижня Лавров не зміг прилетіти до Женеви для участі в засіданні Ради ООН з прав людини.

Теми: РосіявійнаУкраїнаТуреччина
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