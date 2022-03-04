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Опубліковано список полонених росіян

Мазуренко Альона П'ятниця, 4 березня 2022, 21:31
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Українські захисники поділилися списком російських військовополонених за тиждень війни з Україною.

Джерело: співрозмовники УП у військовій прокуратурі

Деталі: Попередній список полонених складається із 116 осіб.

Зокрема, серед затриманих найбільше молодиків віком від 20 до 30 років. 

У полон взяті представники різних військових рангів: від звичайних військовослужбовців до командирів взводів, механіків, розвідників, тощо.

На засіданні Ради Федерацій РФ один сенатор заявляла, що на війну з Україною росіяни відправили солдатів-строковиків і з роти у 100 осіб вижили лише 4.

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Українська сторона станом на ранок 4 березня повідомляла про втрату ворогом 9166 осіб. 

Водночас Росія лише 3 березня визнала менше 500 вбитих на війні з Україною. Із собою в Україну російські окупанти привезли мобільні крематорії.

Водночас, тіл своїх військових вони не забирають. Українська влада кілька днів звертається до представників Червоного Хреста та РФ із закликом забрати тіла російських військових з української землі.

Крім того, Укрзалізниця підготувала 20 вагонів-рефрижераторів. Вони здатні вмістити 10 тисяч тіл. 

Теми: Росіявійна
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